Жителя Тверской области будут судить за ограбление спортмагазина

Мужчине грозит семь лет тюрьмы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Твери перед судом предстанет 30-летний уроженец республики Северная Осетия-Алания, проживающий в областном центре.

В магазине спортивной одежды, расположенном в торговом центре на проспекте Калинина, он похитил товар стоимостью 40 000 рублей.

Часть одежды фигурант надел на себя, а другую часть сложил в сумку. Сотрудник магазина заметил кражу и попытался задержать мужчину, но тот оказал сопротивление и несколько раз ударил его по голове.

За совершенное преступление фигуранут грозит до 7 лет лишения свободы.