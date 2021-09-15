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Общество15 сентября 2021 21:11

Дыни и виноград из магазина в Бежецке не прошли проверку качества

Продукты оказались заражены карантинными вредителями
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Проверку продукции провели в Бежецке

Проверку продукции провели в Бежецке

Фото: Юлия Лоза

Сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям провели контроль качества плодово-овощной продукции в Бежецке.

В результате проверку не прошли дыни из Узбекистана, виноград из Молдовы. В продукции выявлен риск возможного распространения карантинных вредителей.

За нарушения в области карантина растений в отношении виновных лиц возбуждены административные производства.