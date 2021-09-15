Дыни и виноград из магазина в Бежецке не прошли проверку качества

Проверку продукции провели в Бежецке Фото: Юлия Лоза

Сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям провели контроль качества плодово-овощной продукции в Бежецке.

В результате проверку не прошли дыни из Узбекистана, виноград из Молдовы. В продукции выявлен риск возможного распространения карантинных вредителей.

За нарушения в области карантина растений в отношении виновных лиц возбуждены административные производства.