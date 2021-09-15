В Твери комиссия ведет приемку отремонтированных дорог

В Твери дороги отремонтированы на 85% Фото: администрация Твери

В Твери продолжается кампания по ремонту дорог, работы завершены на 85%.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано суммарно 70 объектов, 62 из них уже полностью отремонтированы.

Рабочие комиссии проверяют недочёты, подрядчикам выносятся замечания, после их устранения производится приёмка улиц в эксплуатацию.

В состав комиссий входят сотрудники администрации города и района, представители контролирующих органов и общественности. Отбор контрольных образцов осуществляют представители подрядчика, сотрудники ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области», Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций и ФКУ Упрдор «Россия». Если качество образцов асфальта не соответствует требованиям ГОСТа, подрядчик обязан устранить замечания за свой счет.