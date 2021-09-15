Прокуратура помогла с жильем сиротам в Тверской области

Прокуратура через суд добилась жилья для сирот Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Бологовскую межрайонную прокуратуру Тверской области обратились трое местных жителей, оставшиеся в несовершеннолетнем возрасте без родительского попечения.

Заявители были включены в список на предоставление жилья, ожидали очереди на протяжении двух лет, но так и не были им обеспечены.

По данным фактам прокуратура направила в суд исковые заявления об обязании местной администрации предоставить молодым людям благоустроенные жилые помещения, которые рассмотрены и удовлетворены.

Сироты вселились в предоставленные им квартиры.