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Общество15 сентября 2021 19:58

Житель Тверской области задолжал сыну по алиментам 343 000 рублей

И получил реальный срок
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области осужден за долги по алиментам Фото: архив "КП"

Житель Тверской области осужден за долги по алиментам Фото: архив "КП"

47-летний ранее неоднократно судимый житель Фировского района не единожды уклонялся от уплаты алиментов и был привлечен к административной ответственности. Долг на содержание несовершеннолетнего сына составил 343 тыс. рублей.

Суд признал мужчину-рецидивиста виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 11 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.