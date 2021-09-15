Тверская епархия торжественно отпраздновала своё 750-летие

Богослужение возглавил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, позже он произнёс проповедь. Фото: Тверская епархия

Торжества в честь 750-летия образования Тверской епархии состоялись в областной столице 15 сентября. Праздник начался с Божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе. Богослужение возглавил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. После чего произнёс проповедь.

В проповеди митрополит говорил о единстве: «Господь говорит, что единство — важный фактор устойчивости систем или сообществ: «всякий город или дом, разделившийся против себя, не устоит». Бог учит нас, Его народ, жить в единстве друг с другом. А единство требует любви и терпения. Ведь разделения начинаются там, где любовь теряет силу, и тогда ее побеждают обиды, стресс, споры, конфликты, эгоизм. Если присмотреться к этому, то мы увидим, что именно в этом коренится ненависть, борьба, тьма, которые пытаются заглушить свет братского единства во Христе».

Фото: Тверская епархия

В соборе по случаю установили украшенные цветами святыни — ковчеги с частицами мощей Тверских святых. Митрополит преподнёс собору подарок — икону с изображением Анны Кашинской. На улице в шатрах было организовано чаепитие.

Позже в областном театре драмы состоялся концерт. Перед зрителями выступили мужской Московский Синодальный хор, сводный хор Тверской академической филармонии, хоровые, фольклорные и танцевальные коллективы Твери.

Торжество в театре драмы. Фото: ПТО

«750 лет назад при великом князе Ярославе Ярославиче была образована Тверская епархия – одна из пяти старейших кафедр Русской Православной Церкви. Это знаменательное для Верхневолжья и всей России событие мы отмечаем с глубоким почитанием нашей многовековой истории и выдающихся подвижников Православия. Мы гордимся тем, что здесь, на берегах великой русской реки Волги, в сердце нашей Родины – России, росла и крепла наша вера», – отметил губернатор Игорь Руденя, который принял участие в торжествах вместе с тверским владыкой и председателем Законодательного собрания Сергеем Голубевым.

Тверская епархия - действительно одна из старейших епархий РПЦ. Основанная в 1271 году Полоцким епископом Симеоном, она оставила в православной культуре много почитаемых имён. Это первый Патриарх всея Руси Иов, преподобные Нил Столобенский и Макарий Калязинский, благоверные Михаил Тверской и Анна Кашинская, священномученик архиепископ Тверской Фаддей (Успенский) и другие.

Фото: Тверская епархия

К празднованию 750-летия Тверской епархии в регионе приурочен ещё ряд мероприятий: фотовыставка «Храмовая архитектура Калининской области», презентации новых изданий об истории Тверской епархии, межрегиональная научная конференция «Тверская епархия в годы революции и гражданской войны», Фаддеевские образовательные чтения, научная конференция по истории Тверской епархии.