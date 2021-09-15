Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 сентября 2021 16:22

Прокуратура выявила нарушения в детском саду Тверской области

Заведующую оштрафовали
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Прокуратура выявила нарушения в детском саду

Прокуратура выявила нарушения в детском саду

Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратурой в ходе проверки выявлены нарушения в детском саду №1 Кесовогорского района.

Установлено, что дети принимаются без проведения бесконтактной термометрии, не проводится ежедневная регистрация показателей температурного режима и влажности воздуха в помещениях, нарушены условия хранения пищевых продуктов, а продукция животного происхождения находится без сведений о его ветеринарно-санитарном состоянии.

Заведующей детского сада внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В отношении должностного лица детского сада вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях и штраф в 6000 рублей.