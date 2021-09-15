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Общество15 сентября 2021 16:01

Инженеры, врачи, рабочие - кто более всего востребован на рынке труда в Тверской области

В регионе на настоящий момент открыто около 18,4 тыс. вакансий
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Работа в регионе имеется.

Работа в регионе имеется.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Согласно данным Главного управления по труду и занятости Тверской области, в регионе сейчас более всего востребованы специалисты производства: инженеры и рабочие - слесари, сварщики, электрики, операторы технологических установок, электромонтёры, токари, механики и другие.

Подобных вакансий сегодня имеется около 6,8 тысяч. Всего же свободно порядка 18,4 мест. Высок спрос также на работников сфер спорта, соцобеспечения и здравоохранения. В медицине востребованы врачи, в том числе - общей практики, средний и младший медперсонал.

Есть в регионе вакансии продавцов, парикмахеров, поваров, воспитателей, учителей, официантов, водителей, помощников машиниста тепловоза, маляров и штукатуров.