Инженеры, врачи, рабочие - кто более всего востребован на рынке труда в Тверской области

Работа в регионе имеется. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Согласно данным Главного управления по труду и занятости Тверской области, в регионе сейчас более всего востребованы специалисты производства: инженеры и рабочие - слесари, сварщики, электрики, операторы технологических установок, электромонтёры, токари, механики и другие.

Подобных вакансий сегодня имеется около 6,8 тысяч. Всего же свободно порядка 18,4 мест. Высок спрос также на работников сфер спорта, соцобеспечения и здравоохранения. В медицине востребованы врачи, в том числе - общей практики, средний и младший медперсонал.

Есть в регионе вакансии продавцов, парикмахеров, поваров, воспитателей, учителей, официантов, водителей, помощников машиниста тепловоза, маляров и штукатуров.