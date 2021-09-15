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Здоровье15 сентября 2021 15:21

В Тверской области от коронавируса вакцинировано 382 076 человек

14 сентября вакцинировались 992 человека
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области продолжается вакцинация против коронавируса

В Тверской области продолжается вакцинация против коронавируса

Фото: ПТО

В Тверской области продолжается прививочная кампания. От коронавируса вакцинировано 382 076 жителей Верхневолжья. 14 сентября прививку сделали 992 человек.

В регионе работают пункты вакцинации. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, без записи сделать прививку можно в торговых центрах.

Вакцинацию на предприятиях и населенных пунктах области, где нет точек иммунизации, осуществляет 91 выездная бригада. Для вакцинации коллективов на рабочих местах и вызова мобильной бригады работодателям необходимо подать заявку в поликлинику по месту расположения предприятия.