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Происшествия15 сентября 2021 15:08

Женщина забыла в банкомате 8000 рублей, их забрал другой клиент в Тверской области

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Женщина забыла деньги в банкомате

Женщина забыла деньги в банкомате

Фото: Анастасия Осипова

В полицию обратилась 30-летняя жительница Вышнего Волочка и сообщила, что обналичивала деньги в банкомате, после проведения операции отвлеклась и ушла, забыв деньги в аппарате. Купюры забрал следующий клиент.

По камерам видеонаблюдения полицейские выявили злоумышленника. Им оказался 24-летний житель Вышнего Волочка.

Молодой человек пояснил, что проходил мимо, заметил деньги, забрал их и потратил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.