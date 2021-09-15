Женщина забыла в банкомате 8000 рублей, их забрал другой клиент в Тверской области

Женщина забыла деньги в банкомате Фото: Анастасия Осипова

В полицию обратилась 30-летняя жительница Вышнего Волочка и сообщила, что обналичивала деньги в банкомате, после проведения операции отвлеклась и ушла, забыв деньги в аппарате. Купюры забрал следующий клиент.

По камерам видеонаблюдения полицейские выявили злоумышленника. Им оказался 24-летний житель Вышнего Волочка.

Молодой человек пояснил, что проходил мимо, заметил деньги, забрал их и потратил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.