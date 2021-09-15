Губернатор вручил награды сотрудникам Тверского Управления Роспотребнадзора

Игорь Руденя приехал наградить сотрудников Роспотребнадзора. Фото: ПТО

15 сентября значится в календаре как День работников санитарно-эпидемиологической службы России, то есть Роспотребнадзора. В тверском Управлении службы по этому поводу раздавали награды и чествовали сотрудников. Их приехал поприветствовать и губернатор Игорь Руденя.

- Сегодня мы чествуем людей, которые работают на самом главном, актуальном направлении - занимаются борьбой с коронавирусной инфекцией. Строгое соблюдение инструкций, выработанных на основе опыта всех поколений санитарных врачей, дала возможность сохранить открытость экономики Верхневолжья, рабочие места, основные параметры бюджета. Ваши правильные действия, ваше личное участие помогли нам не закрыть предприятия. А это выплата заработной платы специалистам, выпуск продукции и уплата налогов. То, что наша экономика работала - заслуга именно Роспотребнадзора, - произнес речь Игорь Руденя.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тверской области Арнольд Выскубов также поблагодарил коллег за самоотверженный труд и стойкость, которые они проявили в период пандемии.

- Горжусь тем, что Президент Российской Федерации, губернатор Тверской области высоко оценили нашу работу, - веско добавил он.

Конечно же, своих коллег поздравил Арнольд Выскубов. Фото: ПТО

Игорь Руденя вручил госнаграды сотрудникам Роспотребнадзора.

Орденом Пирогова награждены заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области Олег Федорин и заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Юлия Ратушняк.

Медали Луки Крымского вручены главному специалисту-эксперту территориального отдела Роспотребнадзора в Ржеве Людмиле Дунаевой, ведущему специалисту-эксперту отдела эпидемиологического надзора Марине Котовой и специалисту-эксперту отдела эпидемиологического надзора Управления по Тверской области Кристине Петровой.

Также сотрудники службы удостоены почетных грамот, благодарностей губернатора.