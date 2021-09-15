Жителя Твери обвиняют в покушении на убийство

Подозреваемый взят под стражу
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Твери задержан 39-летний местный житель, подозреваемый в покушении на убийство.
11 сентября мужчина напал с ножом на своего знакомого и причинил ему множественные ранения. Очевидцы спугнули нападавшего, и он скрылся. Потерпевшего доставили в больницу и своевременно оказали медпомощь.
Позже злоумышленника задержали бойцы ОМОН Управления Росгвардии по Тверской области.
Московским межрайонным следственным отделом Твери регионального СКР возбуждено уголовное дело. Мужчина взят под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
Расследование уголовного дела продолжается.