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Происшествия15 сентября 2021 14:58

Жителя Твери обвиняют в покушении на убийство

Мужчина находится под стражей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Подозреваемый взят под стражу

Подозреваемый взят под стражу

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Твери задержан 39-летний местный житель, подозреваемый в покушении на убийство.

11 сентября мужчина напал с ножом на своего знакомого и причинил ему множественные ранения. Очевидцы спугнули нападавшего, и он скрылся. Потерпевшего доставили в больницу и своевременно оказали медпомощь.

Позже злоумышленника задержали бойцы ОМОН Управления Росгвардии по Тверской области.

Московским межрайонным следственным отделом Твери регионального СКР возбуждено уголовное дело. Мужчина взят под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается.