Жителя Твери обвиняют в покушении на убийство

Подозреваемый взят под стражу Фото: Олег ЗОЛОТО

В Твери задержан 39-летний местный житель, подозреваемый в покушении на убийство.

11 сентября мужчина напал с ножом на своего знакомого и причинил ему множественные ранения. Очевидцы спугнули нападавшего, и он скрылся. Потерпевшего доставили в больницу и своевременно оказали медпомощь.

Позже злоумышленника задержали бойцы ОМОН Управления Росгвардии по Тверской области.

Московским межрайонным следственным отделом Твери регионального СКР возбуждено уголовное дело. Мужчина взят под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается.