В Твери все три дня голосования будет работать Центр общественного видеонаблюдения

Трансляции с участков можно будет увидеть в информационно-библиотечном центре ТвГУ (здание бывшего филиала МЭСИ на Советской улице). Фото: ПТО

Центр общественного видеонаблюдения за процессом голосования 17,18 и 19 сентября будет работать в информационно-библиотечном центре ТвГУ (ул. Советская, д.58).

- Видеонаблюдение в Центре будет осуществляться круглосуточно, - сообщила пресс-служба облизбиркома. - В режиме реального времени центр будет транслировать информацию о ходе голосования, заниматься мониторингом ситуации в течение всех трех дней голосования, а также (в случае необходимости) оказывать содействие оперативному реагированию наблюдателей на возникающие ситуации.

Понаблюдать за трансляцией с участков там имеют право наблюдатели от кандидатов в депутаты, представителей общественных организаций и объединений, СМИ, международные наблюдатели и эксперты в сфере общественного контроля и прав человека, а также простые избиратели.

Для того, чтобы принять участие в работе Центра, необходимо заблаговременно заполнить и представить в Общественную палату Тверской области соответствующую заявку. Сделать это можно на сайте организации.

Телефоны горячей линии областной Общественной палаты по защите избирательных прав граждан: 33-33-33 (для звонков из Твери), 8 800 302 64 49 (для звонков из Тверской области).