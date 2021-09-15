В Тверской области выделят свыше 3 млн рублей на замену лифта в Козловской больнице

В областном правительстве приняли решение выделить средства на замену лифта в больнице в Козлове. Фото: ПТО

Финансирование работ по замене лифта в больнице в поселке Козлово (Конаковский район) рассмотрено на заседании бюджетной комиссии региона.

Губернатор Игорь Руденя поручил поручил Минздраву региона ускорить все процедуры, чтобы уже в этом году оборудование было установлено в клинике.

Напомним, что в августе о необходимости замены лифта в больнице губернатору во время личного приема граждан сотрудница этого лечебного учреждения Татьяна Каськова.

- На этот год должны быть выделены дополнительные средства. Если технических сложностей не возникнет при установке, то до конца года лифт заменят, - сказал тогда Игорь Руденя.

Лифт вышел из строя, а он крайне необходим в больнице. Там есть паллиативное отделение, пациенты которого не могут самостоятельно передвигаться. Медработникам приходится поднимать их на второй и третий этажи своими силами.

На заседании бюджетной комиссии одобрено выделение 3,3 млн рублей на закупку лифта грузоподъемностью в 630 кг.