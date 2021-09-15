"Кросс нации" пройдет в Тверской области 25 сентября Фото: Дмитрий МИТИН

"Кросс нации 2021" в Тверской области перенесли на 25 сентября. Большой праздник легкой атлетики пройдет в деревне Гришкино Большое Калининского района. Об этом сообщает областной спорткомитет.

Ожидается, что в мероприятии примут участие около 1500 человек из 43 муниципальных образований Тверской области. Бежать придется по лесным участкам на дистанции от 1000 м до 6000 м.

В программе "Кросса нации-2021: забеги спортсменов, юношей и девушек, семейные забеги, соревнования для спортсменов старшей возрастной группы, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья, корпоративная эстафета.

Участников ждет культурно-развлекательная программа, награждение победителей и призеров соревнований. Регистрация на участие уже открыта.