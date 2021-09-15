В муниципалитеты Тверской области отправились 86 новых школьных автобусов и машин скорой помощи

Новые автобусы выстроили на площади Михаила Тверского. Фото: ПТО

15 сентября в центре Твери на площади у зданий областного правительства выстроились десятки новых школьных автобусов и машин скорой помощи. Губернатор Игорь Руденя торжественно передал главам муниципалитетов ключи от них.

Губернатор лично вручил ключи главам муниципалитетов Фото: ПТО

- 64 новых школьных автобуса будут развозить на занятия учащихся 59 школ. Это самое крупное пополнение школьного автопарка нашего региона за последние годы стало возможным благодаря поддержке Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и федерального Правительства, - сообщил собравшимся Игорь Руденя.

Из 64 автобусов 58 приобретены при поддержке Правительства РФ. До конца года планируется приобрести еще 39 машин для подвоза детей в учреждения образования.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, в 2020 году в регионе было обновлено 63 автобуса, в 2019-ом - 44 единицы транспорта.

Автопарки служб скорой помощи в регионе пополнят 22 машины.

Говоря про это, губернатор отметил:

- Это важный вклад в развитие здравоохранения.

В прошлом году службам скорой помощи передали 50 автомобилей, в 2019-ом - 17.

Сейчас в регионе создается централизованная служба скорой помощи. Это предполагает введение единых стандартов управления и работы, кадрового и материально-технического обеспечения.

. Фото: ПТО