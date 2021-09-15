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Общество15 сентября 2021 10:21

Две площади перекроют в Твери 15 сентября

Движение ограничат на время мероприятий
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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На время мероприятий в центре Твери ограничено движение

На время мероприятий в центре Твери ограничено движение

Фото: Виктория ТУШКОВА

15 сентября в Твери перекроют движение на части площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, примыкающей к домам № 1, № 2 и № 3; по улице Андрея Дементьева, на участке от улицы Советской до улицы Крылова.

В центре состоится вручение новых школьных автобусов и автомобилей скорой помощи.

Также с 6:00 утра ограничено движение на Театральной площади. Проезд запрещен до окончания меропрития, точное время не определено.