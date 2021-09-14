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Общество14 сентября 2021 20:30

2000 саженцев растений проверили специалисты на рынках Тверской области

Нарушителям назначены штрафы
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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На рынках в Тверской области выявлен нарушения Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

На рынках в Тверской области выявлен нарушения Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

В Тверской области специалистами Управления Россельхознадзора проведены проверки на рынках, проверено более 2000 саженцев и посадочного материала декоративных культур.

В нескольких случаях у продавцов отсутствовали документы, подтверждающие сортовые и посевные (посадочные) качества товара. Виновные лица привлечены к административной ответственности, им назначены штрафы.

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям напоминает, что реализация саженцев без документов недопустима.