2000 саженцев растений проверили специалисты на рынках Тверской области

На рынках в Тверской области выявлен нарушения Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

В Тверской области специалистами Управления Россельхознадзора проведены проверки на рынках, проверено более 2000 саженцев и посадочного материала декоративных культур.

В нескольких случаях у продавцов отсутствовали документы, подтверждающие сортовые и посевные (посадочные) качества товара. Виновные лица привлечены к административной ответственности, им назначены штрафы.

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям напоминает, что реализация саженцев без документов недопустима.