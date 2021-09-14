Администрацию оштрафовали за плохую дорогу в Конаковском районе Тверской области

Администрацию оштрафовали за плохие дороги
Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Конаковской межрайонной прокуратурой в ходе проверки выявлены нарушения в содержании дорожного полотна по улице Новой села Селихово.
Установлено, что на проезжей части обозначенной автомобильной дороги имеются выбоины и сдвиги плит.
В администрацию Селиховского сельского поселения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены.
Прокуратурой в отношении и.о. главы администрации возбуждено дело об административном правонарушении и назначен штраф 20 000 рублей.