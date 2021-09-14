Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия14 сентября 2021 19:54

В Твери за сутки украли семь велосипедов

Ущерб составил 118 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Твери украли семь велосипедов за неделю

В Твери украли семь велосипедов за неделю

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

За сутки в Твери полицейскими зарегистрированы семь краж велотехники: во всех случаях велосипеды похищены из подъездов домов. Причинённый ущерб составил 118 000 тысяч рублей.

- Владельцы оставляют велосипеды без присмотра в подъездах жилых домов, в местах общего пользования, в ряде случаев велосипеды оставляют на улице на продолжительное время. Этой небрежностью пользуются злоумышленники, - рассказали в УМВД России по Тверской области.

По фактам краж возбуждены уголовные дела.