В Твери за сутки украли семь велосипедов

В Твери украли семь велосипедов за неделю
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
За сутки в Твери полицейскими зарегистрированы семь краж велотехники: во всех случаях велосипеды похищены из подъездов домов. Причинённый ущерб составил 118 000 тысяч рублей.
- Владельцы оставляют велосипеды без присмотра в подъездах жилых домов, в местах общего пользования, в ряде случаев велосипеды оставляют на улице на продолжительное время. Этой небрежностью пользуются злоумышленники, - рассказали в УМВД России по Тверской области.
По фактам краж возбуждены уголовные дела.