В Тверской области победителям и призерам конкурсов учителей и воспитателей заплатят 500 тыс. рублей

На заседании областного правительства обсудили вопрос премирования победителей и призёров регионального этапа конкурсов «Учитель года России» и «Воспитатель года России». Фото: ПТО

В Тверской области определены победители и призёры регионального этапа конкурсов «Учитель года России» и «Воспитатель года России». О них говорили 14 сентября на заседании областного правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.

- Важно, что среди призеров – представители не только Твери, но и других муниципальных образований, - считает глава региона.

Победителю в конкурсе «Учитель года» полагается премия в 80 тыс. рублей, еще пяти участникам, следующим за ней, по 50 тыс. Лучшему специалисту по итогам конкурса «Воспитатель года» - 50 тыс. рублей, а участникам со второго по шестое место - 30 тыс.

Учителем года в Тверской области стала преподаватель биологии школы №46 Твери Екатерина Христенко. Она представит регион на федеральном этапе конкурса. Призёры регионального этапа в этом году – учитель математики школы №52 Твери Анастасия Белоросова, учитель истории и обществознания Горютинской школы Калининского района Валентина Косякова, учитель английского языка школы №11 Бологого Владислав Петров, учитель физической культуры Городской школы Калязинского района Варвара Кулачкова, учитель информатики школы №1 Жарковского района Федор Лебедев.

Воспитателем года стала Анна Никитина из детского сада №29 города Ржева. В числе призёров - воспитатели детского сада №29 Вышнего Волочка Светлана Балбакова, детского сада №159 Твери Анастасия Крыжова, детского сада №3 Старицы Анна Крылова, музыкальный руководитель Чуприяновского детского сада «Огонек» Калининского района Юлия Серегина.