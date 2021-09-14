Новый Кимрский межрайонный прокурор назначен в Тверской области

Назначен Кимрский межрайонный прокурор Фото: архив "КП"

В Тверской области на должность Кимрского межрайонного прокурора назначен советник юстиции Андрей Воробьев. Приказ о назначении Генпрокурор РФ подписал 13 сентября 2021 года.

Андрей Владимирович родился в 1987 году, в 2009 году окончил Тверской государственный университет. В органах прокуратуры Тверской области проходит службу с 2009 года помощником Конаковского межрайонного прокурора, помощником, старшим помощником прокурора Центрального района Твери, прокурором отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, заместителем Торжокского межрайонного прокурора, прокурора Центрального района Твери, старшим прокурором отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе на правах управления прокуратуры области.

С апреля 2019 года занимал должность прокурора Торопецкого района Тверской области.