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Общество14 сентября 2021 15:05

Жители Лихославля пожаловались на незаконную установку мусорных контейнеров около дома

Прокуратура провела проверку
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Жители пожаловались на мусорку около дома

Жители пожаловались на мусорку около дома

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители дома №51 по улице Гагарина в Лихославле пожаловались в прокуратуру на незаконную установку во дворе контейнеров для мусора.

При проведении проверки установлено, что площадка накопления отходов не оборудована должным образом и расположена в непосредственной близости дома.

Прокуратура района направила в суд административное исковое заявление с требованием устранить выявленные нарушения, которое рассмотрено и удовлетворено. Места накопления отходов ликвидированы.