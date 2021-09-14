Жители Лихославля пожаловались на незаконную установку мусорных контейнеров около дома

Жители пожаловались на мусорку около дома Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители дома №51 по улице Гагарина в Лихославле пожаловались в прокуратуру на незаконную установку во дворе контейнеров для мусора.

При проведении проверки установлено, что площадка накопления отходов не оборудована должным образом и расположена в непосредственной близости дома.

Прокуратура района направила в суд административное исковое заявление с требованием устранить выявленные нарушения, которое рассмотрено и удовлетворено. Места накопления отходов ликвидированы.