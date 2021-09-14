47-летний житель Твери отправится в колонию за организацию наркопритона

Мужчина проведет два года в колонии Фото: архив "КП"

47-летний житель Твери получил два года колонии за организацию наркопритона.

Мужчина испытывал потребность в употреблении наркотических веществ, поэтому приглашал в квартиру наркозависимых граждан для совместного употребления запрещенных веществ. Взамен на наркотики осужденный предоставлял посуду и мебель.

В отношении фигуранта суд вынес обвинительное заключение. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.