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Происшествия14 сентября 2021 15:00

47-летний житель Твери отправится в колонию за организацию наркопритона

Решение вынес суд
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мужчина проведет два года в колонии Фото: архив "КП"

Мужчина проведет два года в колонии Фото: архив "КП"

47-летний житель Твери получил два года колонии за организацию наркопритона.

Мужчина испытывал потребность в употреблении наркотических веществ, поэтому приглашал в квартиру наркозависимых граждан для совместного употребления запрещенных веществ. Взамен на наркотики осужденный предоставлял посуду и мебель.

В отношении фигуранта суд вынес обвинительное заключение. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.