Жителя Тверской области осудили за развращение несовершеннолетней девочки

Педофил осужден на 12,5 лет колонии Фото: Виктор Пилицкий

Житель Торжка осужден на 12 лет и 6 месяцев колонии за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери сожительницы. Мужчина осужден по «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.

Следователями во взаимодейтсвии с сотрудниками полиции были проведены следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и закрепление следов совершенного преступления. С использованием средств видеофиксации была допрошена несовершеннолетняя потерпевшая, а также ее малолетний родственник, что позволило детально установить события совершенного преступления. Осмотрен мобильный телефон фигуранта, извлечены данные, на основе которых предъявлено обвинение.

Срок осужденный будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.