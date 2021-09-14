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Происшествия14 сентября 2021 13:50

Жителя Тверской области осудили за развращение несовершеннолетней девочки

Педофил получил 12,5 лет колонии
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Педофил осужден на 12,5 лет колонии

Педофил осужден на 12,5 лет колонии

Фото: Виктор Пилицкий

Житель Торжка осужден на 12 лет и 6 месяцев колонии за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери сожительницы. Мужчина осужден по «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.

Следователями во взаимодейтсвии с сотрудниками полиции были проведены следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и закрепление следов совершенного преступления. С использованием средств видеофиксации была допрошена несовершеннолетняя потерпевшая, а также ее малолетний родственник, что позволило детально установить события совершенного преступления. Осмотрен мобильный телефон фигуранта, извлечены данные, на основе которых предъявлено обвинение.

Срок осужденный будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.