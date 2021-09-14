Два автобуса, оборудованных для перевозки колясочников, поступили в Конаково Тверской области

Новые низкопольные автобусы. Фото: ПТО

В Конаково новая модель пассажирских перевозок будет запущена с марта 2022 года. Пока же туда поступили два низкопольных автобуса "Транспорта Верхневолжья". Они полностью оборудованы для перевозки маломобильных граждан, в частности, инвалидов-колясочников.

В областном Правительстве отмечают, что от местных жителей поступает много обращений по поводу реформирования городского транспорта. С приходом новой модели пассажирских перевозок на линию там выйдут современные брендированные автобусы, которые будут оснащены системой климат-контроля, навигаторами, видеонаблюдением, информационными табло и валидаторами для безналичной оплаты проезда.

Новая модель пассажирских перевозок с 3 июля 2021 года запущена в Ржевском, Старицком, Кимрском и Зубцовском районах и поэтапно будет внедряться в других муниципалитетах региона.