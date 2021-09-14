Медикам Тверской области заплатят за работу в пунктах вакцинации населения от коронавируса

Медикам заплатят за работу в пунктах вакцинации. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стимулирующие выплаты медработникам за дополнительную нагрузку при работе в пунктах вакцинации населения от коронавируса будут обеспечены при поддержке Правительства Российской Федерации. Вопрос рассмотрен вечером 13 сентября на заседании бюджетной комиссии региона, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Как сообщает областное правительство, на выплаты медработникам, которые задейтсованы в вакцинации жителей от COVID-19, направят 124,5 млн рублей бюджетных средств.

Финансирование предусмотрено для специалистов 45 учреждений здравоохранения региона.

Средства также направят на оплату или компенсацию неиспользованных отпусков.

Кроме того, в рамках работы по формированию в регионе единой службы скорой помощи дополнительные средства направят на выравнивание уровня оплаты труда сотрудников службы в муниципалитетах. На эти цели выделяется 33,4 млн рублей.