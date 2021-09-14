Мошенники пообещали компенсацию и обманули жителя Тверской области на 92 000 рублей

Мошенник обманул жителя Тверской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратился 51-летний Краснохолмского района и сообщил, что стал жертвой обмана. Неизвестный мужчина по телефону убедил потерпевшего, что ему полагается компенсация за лекарства в сумме 400 000 рублей, для этого нужно оплатить проценты.

Мужчина перевел злоумышленнику 92 000 рублей, после чего звонивший перестал выходить на связь, а телефон оказался недоступен.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Фигуранта ищет полиция.