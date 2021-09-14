В Тверской области обезвредили два боевых снаряда

Снаряды обезврежены Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

13 сентября группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в деревнях Савино и Рябеево Калининского района найдены и обезврежены взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны: ручная граната и артиллерийский снаряд.

Спасатели предупреждают граждан, что при обнаружении взрывоопасного предмета необходимо отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих об опасности, сообщить о находке в полицию по телефону «02» или в единую службу спасения по телефону «101» и «112».