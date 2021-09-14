Жителя Тверской области будут судить за нарушение авторских прав

В Тверской области перед судом предстанет предприниматель Фото: архив "КП"

В Тверской области перед судом предстанет 33-летний мужчина, обвиняемый в нарушении авторских прав.

По версии следствия молодой человек, будучи трудоустроенным у индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере изготовления дизайн-проектов, в мае 2021 года установил на один из рабочих компьютеров нелицензионное программное обеспечение и использовал его в работе.

Ущерб правообладателя составил 400 000 рублей. После вручения обвинительного заключения обвиняемому уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.