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Происшествия13 сентября 2021 23:06

Пьяный мотоциклист без шлема врезался в "Land Rover" в Тверской области

Прав у мотоциклиста тоже не было
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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С черепно-мозговой травмой мотоциклиста увезли в больницу.

С черепно-мозговой травмой мотоциклиста увезли в больницу.

Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Нетрезвый мотоциклист на "ИЖ" врезался во встречный "Land Rover" в посёлке Селижарово Тверской области вечером 13 сентября. ДТП произошло на улице Зелёной, у дома №16/15.

По информации областной Госавтоинспекции, 35-летний мотоциклист был без шлема, не имел водительских прав и документов на мотоцикл. Он вылетел на "встречку", где и врезался в авто.

Пострадал сам виновник аварии. С черепно-мозговой травмой его увезли в больницу.