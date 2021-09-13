Пьяный мотоциклист без шлема врезался в "Land Rover" в Тверской области

С черепно-мозговой травмой мотоциклиста увезли в больницу. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Нетрезвый мотоциклист на "ИЖ" врезался во встречный "Land Rover" в посёлке Селижарово Тверской области вечером 13 сентября. ДТП произошло на улице Зелёной, у дома №16/15.

По информации областной Госавтоинспекции, 35-летний мотоциклист был без шлема, не имел водительских прав и документов на мотоцикл. Он вылетел на "встречку", где и врезался в авто.

Пострадал сам виновник аварии. С черепно-мозговой травмой его увезли в больницу.