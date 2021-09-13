В Тверской области ещё в один муниципалитет поставили новые мусорные контейнеры

В ЗАТО Озерный на смену пакетированному вывозу мусора пришли новые контейнеры. Фото: ПТО

В ЗАТО Озерный привезли 60 новых контейнеров объемом 1,1 куб. метра. До 1 октября они будут установлены.

Пока же в муниципалитете бытует практика сбора мусора в большие пакеты и складывания их до приезда мусоровоза.

Также на минувшей неделе четыре 8-ми кубовых контейнера поступили в Кашинский городской округ. В ближайшее время ожидается поставка еще 75 контейнеров нового образца объемом 0,75 кубометра.

Часть новых баков отправляется туда, где раньше не было площадок для сбора твёрдых бытовых отходов. Один контейнер уже установлен в деревне Устиново. Ещё один адрес – посёлок Первомайский.

Также новыми заменяются старые контейнеры на площадках города Кашина.

В общей сложности в течение 2021 года в муниципалитеты должны поставить 3,5 тысячи новых контейнеров.

неров в муниципалитете бытовала (и пока еще быытует0