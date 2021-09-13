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Общество13 сентября 2021 20:16

В Тверской области отремонтируют важную для нескольких районов дорогу

Работы проведут в рамках нацпроекта
Алексей АНДРЕЕВ
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Всего запланировано отремонтировать 215 км дороги.

Всего запланировано отремонтировать 215 км дороги.

Фото: ПТО

Ремонт запланирован на автодороге Устюжна – Сандово – Молоково – Хабоцкое в Краснохолмском и Молоковском муниципальных округах.

Она обеспечивает связь районных центров северо-востока региона - Сандово, Молоково и Красного Холма - между собой и с областной столицей. Также автодорога соединяет регион с соседней Вологодской областью.

Всего будет приведено в порядок четыре участка общей протяженностью 25 км.

Как уточнила пресс-служба областного правительства, большую часть работ подрядчик по контракту проведет в 2022 году.

Губернатор Игорь Руденя на форуме муниципальных образований недавно сообщил, что в предстоящие пять лет в регионе планируется отремонтировать более 4,3 тыс. км дорог.