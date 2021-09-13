Ученицы школы №34 в Твери победили в интеллектуальной игре "Мы - грамотеи"

Ученицы 33-й школы победили в игре "Мы - грамотеи" Фото: ПТО

Ученики школы №34 в Твери одержали победу над школьниками из Череповца в интеллектуально-развлекательной игре «Мы – грамотеи». Программа вышла в эфир на телеканале «Культура» 12 сентября.

Три школьницы Верхневолжья: Мария Веремеенко, Арина Гущина и Мария Веселова – ученицы 7, 9 и 11 классов соответственно показали знания по русскому языку.

- Нам было необходимо представить несколько кандидатов в каждой возрастной группе и записать видео о них. Когда команда была сформирована, мы начали подготовку «домашнего задания», включающего вопрос для соперника и «тавтограмму» - рассказ, все слова которого начинаются на одну и ту же букву. Наши ученицы показали отличные знания, за что я благодарна им и их учителям, - рассказала директор школы №34 Вера Панкова.

17 октября тверские школьницы сыграют с командой из Брянска.