Бывший работник украл с предприятия в Тверской области 125 метров рельсов

Рельсы мужчина вывез на грузовике Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратился представитель коммунального предприятия в Вышнем Волочке и сообщил, что с территории организации украли 125 погонных метров рельсов. Ущерб составил 63 000 рублей.

На место выехали полицейские и эксперты, изъяли следы обуви и слепок протектора шин.

В ходе розыска был задержан 25-летний местный житель - бывший работник предприятия. Рельсы мужчина вывез на грузовом автомобиле и сдал в пункт приема металла, а деньги потратил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.