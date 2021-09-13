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Происшествия13 сентября 2021 19:34

Бывший работник украл с предприятия в Тверской области 125 метров рельсов

Ущерб составил 63 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Рельсы мужчина вывез на грузовике Фото: УМВД России по Тверской области

Рельсы мужчина вывез на грузовике Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратился представитель коммунального предприятия в Вышнем Волочке и сообщил, что с территории организации украли 125 погонных метров рельсов. Ущерб составил 63 000 рублей.

На место выехали полицейские и эксперты, изъяли следы обуви и слепок протектора шин.

В ходе розыска был задержан 25-летний местный житель - бывший работник предприятия. Рельсы мужчина вывез на грузовом автомобиле и сдал в пункт приема металла, а деньги потратил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.