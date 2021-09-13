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Происшествия13 сентября 2021 16:58

Жителя Твери обманули на сайте бесплатных объявлений

Мужчина пытался продать автомобильные шины
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Жителя Твери обманул интернет-мошенник

Жителя Твери обманул интернет-мошенник

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратился 47-летний житель Твери и сообщил, что разместил на сайте бесплатных объявлений в сети Интернет объявление о продаже автомобильных шин.

Вскоре ему позвонил незнакомец и предложил оформить покупку через сервис «безопасная сделка» и прислал ссылку. Потерпевший указал на стороннем сайте данные банковской карты и смс-код, после этого с его карты произошло списание 245 000 рублей.

Полозреваемого ищет полиция. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.