Жителя Твери обманули на сайте бесплатных объявлений

Жителя Твери обманул интернет-мошенник Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратился 47-летний житель Твери и сообщил, что разместил на сайте бесплатных объявлений в сети Интернет объявление о продаже автомобильных шин.

Вскоре ему позвонил незнакомец и предложил оформить покупку через сервис «безопасная сделка» и прислал ссылку. Потерпевший указал на стороннем сайте данные банковской карты и смс-код, после этого с его карты произошло списание 245 000 рублей.

Полозреваемого ищет полиция. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.