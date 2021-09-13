В Тверской области подросткам не заплатили вовремя за летнюю подработку в школе

С несовершеннолетними работниками вовремя не произвели расчет Фото: Мария ЛЕНЦ

Восемь несовершеннолетних подростков были трудоустроены гардеробщиками в школу №13 в Вышнем Волочке по программе временной занятости на летний период.

В день прекращения трудовых отношений им не заплатили положенную заработную плату и выдали деньги с нарушеним сроков.

Прокуратурой директору школы внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В отношении должностного лица учебного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, виновному выдано предупреждение.