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Общество13 сентября 2021 16:52

В Тверской области подросткам не заплатили вовремя за летнюю подработку в школе

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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С несовершеннолетними работниками вовремя не произвели расчет

С несовершеннолетними работниками вовремя не произвели расчет

Фото: Мария ЛЕНЦ

Восемь несовершеннолетних подростков были трудоустроены гардеробщиками в школу №13 в Вышнем Волочке по программе временной занятости на летний период.

В день прекращения трудовых отношений им не заплатили положенную заработную плату и выдали деньги с нарушеним сроков.

Прокуратурой директору школы внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В отношении должностного лица учебного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, виновному выдано предупреждение.