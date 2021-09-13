Участница Великой Отечественной войны Домна Григорьева отмечает юбилей в Тверской области

Участница Великой Отечественной войны Домна Николаевна Григорьева отмечает 100-летний юбилей Фото: ПТО

13 сентября 100 лет исполнилось жительнице поселка Рамешки, участнице Великой Отечественной войны, труженице тыла Домне Николаевне Григорьевой.

- Вы прошли долгий путь служения Отечеству, сохраняя оптимизм и веру в свои силы. Внесли значительный личный вклад в победу над врагом, участвовали в восстановлении малой родины, развивали сельское хозяйство. А главное – создали большую крепкую семью, ставшую Вашей надежной опорой. Уверен, что дети, внуки и правнуки искренне гордятся Вами. Благодарю Вас за пример трудолюбия и неравнодушия, желаю отличного самочувствия, бодрости и всего самого доброго, – отметил губернатор Игорь Руденя.

Домна Николаевна начала свой трудовой путь в 1934 году в колхозе «Родина». В годы Великой Отечественной Войны участвовала в сооружении окопов в Селижарово, Калашниково, Вышнем Волочке, а также в Твери, участвовала в подготовке площадки для аэродрома.

В послевоенные годы работала в колхозе дояркой, удостоена звания «Ветеран труда».

Домна Николаевна воспитала пятерых детей, награждена медалью «Слава Матери».