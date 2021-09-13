Двое мужчин из Санкт-Петербурга основали в Тверской области подпольную нарколабораторию

Фигуранты основали нарколабораторию в Вышнем Волочке Фото: УМВД России по Тверской области

В Вышнем Волочке Тверской области задержаны двое жителей Санкт-Петербурга 34 и 38 лет, которые основали в частном доме подпольную нарколабораторию по выращиванию и изготовлению растительного наркотика. В помещении было установлено специальное освещение, система вентиляции воздуха и орошения.

Сотрудниками наркоконтроля было обнаружено и изъято: четыре полимерных пакета с частями растений внутри, а также четыре полимерных мешка с веществом зеленого цвета, электронные весы, упаковочные материалы.

Фигуранты задержаны, им грозит до 10 лет лишения свободы. Возбуждено и расследуется уголовное дело.