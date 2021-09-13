В Тверской области 13 сентября коронавирусом заразились ещё 197 человек

Несмотря на вакцинацию, в регионе продолжается рост заболевших.

По данным на 13 сентября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 197 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 63148 заболевшим.

Выздоровели за минувшие сутки 227 человек. Всего с начала пандемии 56659 жителей излечились от коронавируса. 1587 человек скончались.

За минувшие сутки от COVID-19 умер 1 человек. На карантине - 4902 человек (-31 за сутки). Такие данные приводит региональный оперштаб.

В регионе проводится массовая вакцинация.

Прививку сделали 380 172 человека, за последние сутки – 202 человека.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.