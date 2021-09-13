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Происшествия13 сентября 2021 15:08

Жителя Кимрского района Тверской области задержали за убийство женщины

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Кимрах мужчина зарезал знакомую

В Кимрах мужчина зарезал знакомую

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Преступление было совершено 9 сентября. Мужчина и женщина вместе выпивали в одной из квартир города Кимры. На почве личной неприязни они поссорились, мужчина взял нож и нанес знакомой несколько ударов. От полученных травм потерпевшая скончалась.

Следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу, изъято орудие преступления.

Устанавливаются обстоятельства ЧП, назначены экспертизы. Ведется следствие.