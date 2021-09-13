Жителя Кимрского района Тверской области задержали за убийство женщины

В Кимрах мужчина зарезал знакомую Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Преступление было совершено 9 сентября. Мужчина и женщина вместе выпивали в одной из квартир города Кимры. На почве личной неприязни они поссорились, мужчина взял нож и нанес знакомой несколько ударов. От полученных травм потерпевшая скончалась.

Следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу, изъято орудие преступления.

Устанавливаются обстоятельства ЧП, назначены экспертизы. Ведется следствие.