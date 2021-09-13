Жителя Кимрского района Тверской области задержали за убийство женщины

В Кимрах мужчина зарезал знакомую
Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
Преступление было совершено 9 сентября. Мужчина и женщина вместе выпивали в одной из квартир города Кимры. На почве личной неприязни они поссорились, мужчина взял нож и нанес знакомой несколько ударов. От полученных травм потерпевшая скончалась.
Следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый задержан и заключен под стражу, изъято орудие преступления.
Устанавливаются обстоятельства ЧП, назначены экспертизы. Ведется следствие.