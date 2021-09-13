МЧС предупредило жителей Тверской области об усилении ветра 14 сентября

Сильный ветер обещают в Тверской области 14 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает, что утром и днем 14 сентября на территории региона ожидается усиление западного, северо-западного ветра отдельными порывами 15-18 м/с.

Днем температура воздуха понизится на пять градусов +9... +14 с дождем, ночью +2... +7 градусов.

Спасатели напоминают жителям, что при усилении ветра следует ограничить выход из зданий, не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Будьте внимательны и осторожны при движении на автотранспорте.