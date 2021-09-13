Организатор балов и танцевальных мастер-классов в Твери Сергей Болдырев погиб в Египте

Сергей Болдырев трагически погиб на экскурсии в Египте Фото: соцсети

На отдыхе в Египте утонул руководитель бального движения "Империя" и один из организаторов инклюзивных балов в Самаре Сергей Болдырев.

31-летний задорный и харизматичный Сергей был хорошо известен и в Твери. В столице Верхневолжья он проводил балы, танцевальные мастер-классы, ставил на балах хореографию. Первый открытый весенний бал, на котором Сергей был распорядителем, состоялся в Твери в 2016 году.

- Сергей стремительно ворвался из Самары в наш нетанцевальный мир и Тверь стала двигаться в Бальном Движении! Мы стали кружиться в танце! Только Сергей мог так вести мастер-классы и сами танцевальные вечера, что можно было с нуля влюбиться в бал и в культуру балов и начать танцевать, при этом с улыбкой, свободно и легко. Он исполнял мечты и светил так сильно, что всё освещал своей улыбкой, словом, отношением, уважением и жестом, - вспоминает о Сергее одна из организаторов бального движения в Твери Елена Шевчук.

Жил и работал Сергей в Самаре. В августе женился. В Египте с женой Викторией он был в свадебном путешествии. Во время водной экскурсии Сергей Болдырев утонул. Тело вытащили поздно, спасти утонувшего не смогли.