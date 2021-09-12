Тверские школьники могут получить льготы при поступлении в вуз по итогам финансовой олимпиады

Олимпиада предполагает заочный тур и очное участие для прошедших отбор. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг вошла в перечень испытаний, дающих право на получение льгот при поступлении в вузы. Принять участие в олимпиаде могут школьники Тверской области с 8 по 11 классы. Регистрация ещё продолжается.

Олимпиада пройдёт в два этапа - дистанционное заочное тестирование (отборочный этап) и очная форма из трёх туров. Во время очного испытания потребуется написать творческое эссе по предложенной теме, выполнить письменную работу по решению задач и кейсов и пройти блиц-игру.

Неудача - не конец: участие в олимпиаде можно принимать неоднократно, а победители и призеры попадают в финал следующей олимпиады без прохождения отборочных туров.