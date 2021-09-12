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Общество12 сентября 2021 17:27

Тверские школьники могут получить льготы при поступлении в вуз по итогам финансовой олимпиады

К участию приглашают школьников 8-11 классов
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Олимпиада предполагает заочный тур и очное участие для прошедших отбор.

Олимпиада предполагает заочный тур и очное участие для прошедших отбор.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг вошла в перечень испытаний, дающих право на получение льгот при поступлении в вузы. Принять участие в олимпиаде могут школьники Тверской области с 8 по 11 классы. Регистрация ещё продолжается.

Олимпиада пройдёт в два этапа - дистанционное заочное тестирование (отборочный этап) и очная форма из трёх туров. Во время очного испытания потребуется написать творческое эссе по предложенной теме, выполнить письменную работу по решению задач и кейсов и пройти блиц-игру.

Неудача - не конец: участие в олимпиаде можно принимать неоднократно, а победители и призеры попадают в финал следующей олимпиады без прохождения отборочных туров.