В Тверской области ищут водолазов и оператора эхолота для поиска пропавшего рыбака

Пропавший рыбак. Фото: ВПСО "Сова"

Поисковики из отряда "Сова" ищут добровольцев-водолазов для поиска пропавшего рыбака - Юрия Чичкарёва, 57 лет. Поиск будет проходить на озере Волго в Селижаровском районе Тверской области.

Пропавший 4 сентября уплыл на лодке в сторону деревни Ясенское Осташковского района. Лодку позднее нашли в районе деревни Колобово. О самом рыбаке ничего не известно. Его приметы: рост 190 см, среднее телосложение, волосы с сединой, короткие, носит усы, на шее слева есть родинка. Был одет в камуфлированный костюм и брезентовые ботинки.

Поисковикам требуется помощь судоводителя (на имеющуюся лодку), оператора эхолота-структурсканера и дайверов с полным комплектом снаряжения для погружения. Телефоны для связи: 8-921-455-74-86 (Ольга) и 8-915-223-66-65 (Александр). Поиск состоится 13 сентября.