Автор памятника Советскому солдату приедет на слёт движения "Пост №1", проходящий в Твери

Чести стоять на Посту №1 удостаиваются только лучшие. Фото: пост1.рф

С 12 по 14 сентября в Твери проходит Всероссийский слёт активистов движения «Пост № 1» - движения, занимающегося организацией вахт памяти у мемориалов и огней Вечной славы, а также патриотическим воспитанием молодёжи.

Участниками тверского слёта являются более 400 человек – кадеты, юнармейцы, лучшие смены Вахт памяти из Москвы, Архангельска, Воронежа, Тулы, Магадана, Читы, Новосибирска, Йошкар-Олы, Кургана, Симферополя, Красноярска, Воронежа, Красноярска, Тобольска и других городов. Это 50 команд из 33 регионов РФ.

На слёт приедут руководитель «Русского историко-патриотического клуба» Молдовы Алексей Петрович, а также скульптор, создавший памятник Советскому солдаты на Ржевском мемориале - Андрей Коробцов.

За слётом можно следить в интернете - на сайте движения. В этом году мероприятия слёта «Поста № 1» проходят в Твери и Ржеве, в 2022 году будут организованы в Севастополе, а в 2023 - в Волгограде.