В Твери пять дней ищут мужчину без нескольких фаланг пальцев

Пропал Юрий Евгеньевич Моряков 1964 года рождения. Фото: ВПСО «Сова».

Юрий Евгеньевич Моряков 1964 года рождения ушёл из дома на улице Пржевальского в прошлый вторник, 7 сентября. С тех пор о его судьбе ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, плотное телосложение, русые волосы, глаза голубые. На левой руке отсутствуют крайние фаланги мизинца, безымянного и среднего пальцев. Есть шрам от операции по удалению аппендикса. Мужчина был одет в тёмно-синюю куртку с капюшоном, спортивные брюки (чёрные с серыми лампасами), чёрные кроссовки и кожаную кепку. С собой у него был кнопочный телефон.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Юрия Морякова, просят сообщить по телефону 112 или волонтёрам поисково-спасательного отряда "Сова": 8(930)167-09-80, 8(904)014-12-34.