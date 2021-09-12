В Кимрах Тверской области пешеходный переход перегородили забором

Бег с препятствиями? Фото: vk.com/podslushano_kimrskiy_raion

На одной из улиц в Кимрах Тверской области доступ к пешеходному переходу перегородили металлическими ограждениями. Такими же, какими перегораживают опасные для пешеходов участки дорог. Чтобы попасть на "зебру", людям придётся либо перелезать это ограждение, либо выходить на дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Фото странной "зебры" размещено в интернет-паблике "Подслушано Кимры". Возможно, пешеходный переход с этого места хотят убрать. Но пока он должен считаться действующим. Ведь, согласно ГОСТ, просто "зебра" тоже является пешеходным переходом: зона должна быть обозначена соответствующими знаками и (или) дорожной разметкой, гласят правила. Знаков там не установлено, но разметка, "зебра", имеется, правда слегка затёртая.

В комментариях к записи местные жители жалуются, что кроме ограждения им мешают высокие бордюры, не имеющие занижения.