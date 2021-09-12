В Тверьстате рассказали, сколько стоит быть красивой в Тверской области

По подсчётам специалистов, стрижка в салонах красоты Тверской области стоит в среднем 744 рубля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Красота требует жертв, причём преимущественно - финансовых. Сколько же стоит оставаться ухоженной и красивой в Тверской области? На этот вопрос ответили специалисты главного статистического ведомства региона - Тверьтата.

По подсчётам статистиков, стрижка в салонах красоты Тверской области стоит в среднем 744 рубля. А маникюр (гигиенический, без покрытия) - 519 рублей.

Понятно, что цены эти средние, и в салонах красоты Твери, например, женская стрижка вполне может стоить более 1000 а то и 1500 рублей. Цены за окрашивание волос и различные уходовые процедуры для волос и кожи вообще стремятся к бесконечности. Понимая это, Тверьстат привёл альтернативные цены: сколько будет стоить красота, если заниматься ею самостоятельно.

Итак, шампунь можно приобрести в магазинах примерно за 180 рублей, краску для волос – за 274 рубля, крем для лица – за 473 рубля и тушь для ресниц – за 667 рублей.