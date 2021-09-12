На трассе М-10 под Тверью пытаясь избежать столкновения перевернулся мотоцикл

Авария произошла на 158 км трассы М10 в направлении Москвы. Фото: УГИБДД по Тверской области

Поздно вечером 11 сентября под Тверью, на 158-м километре трассы М-10, перевернулся мотоцикл "Kawasaki". На мотоцикле ехали двое - мужчина и женщина, по информации Госавтоинспекции, они были в шлемах.

В ГИБДД также отмечают, что водитель мотоцикла был трезв и имел при себе все необходимые документы. С его слов аварию спровоцировал водитель ехавшей впереди машины - "Рено Логана". Он совершил внезапный манёвр: попытался развернуться в запрещённом для этого месте. Водитель мотоцикла старался уйти от столкновения, но не справился с управлением.

Пассажирка мотоцикла, женщина1990 года рождения, получила травмы. Её госпитализировали в 4-ю городскую больницу Твери.